11 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) разом з хакерською групою «ВО Team» зламали федеральний центр видачі цифрових підписів «Основаніє».

Про це поінформувала пресслужба ГУР МОУ.

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Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів «Основаніє» - подробиці

"Основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів", - йдеться у повідомленні.

Ця компанія акредитована міністерством цифрового розвитку РФ і вважається однією з найбільш захищених та надійних.

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«Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні і приватні установи, зокрема «Вєртольоти Росії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ», «Сєрєбро маґадана» та багато інших», - поінформували в установі.

За інформацією ГУР, унаслідок цієї атаки було знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами «Основанія».

«Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України», - зазначається у повідомленні.

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Кібератаки ГУР на інфраструктуру Росії − що відомо

6 вересня хакери Головне управління розвідки та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.

22 серпня кіберфахівці ГУР МОУ атакували сервери російських телекомпаній, внаслідок чого в ефірі низки телеканалів з’явились обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

Відео від ГУР тричі продемонстрували в праймтаймі телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших.

Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

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17 серпня, кіберфахівці ГУР МОУ разом із хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.

Українські хакери атакували єдиний провайдер у місті Снєжинськ Челябінської області Росії − компанію "Вега".

У липні хакерська атака ГУР вплинула на роботу російської соцмережі VK, роботу низки банків: Discord, Сбербанк і деяких інших. Масштабна кібератака ГУР тривала щонайменше три доби.

У червні ГУР завдало ударів по серверах російських пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

А на "День Росії" ГУР здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого тоді затрималася низка авіарейсів.