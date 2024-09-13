У Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво електронного загородження завдовжки 172 км, цитує Укрінформ речника Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуша Сєніцького.

Електронне загородження на кордоні з Білоруссю - що відомо

За словами Сєніцького, ведуться підготовчі роботи на березі річки Буг у Влодавському повіті.

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«Проводиться розчищення території від дерев і кущів. На підготовленій території встановлюються стовпи для камер і монтуються системи електроживлення »,- зазначив речник.

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На ділянці польсько-білоруського кордону протяжністю 172 км буде встановлено 1,8 тис. стовпів для камер, 4,5 тис. денно-нічних і термовізійних камер, датчики фіксації руху.

Центр спостереження за роботою загородження буде розгорнуто у Холмі.

Монтування електрозагородження триватиме рік. Його вартість становить 279 млн злотих (понад 70 млн дол.).

Буферну зону на польсько-білоруському кордоні продовжили ще на 90 днів - подробиці

9 вересня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек анонсував продовження терміну дії буферної зони на польсько-білоруському кордоні.

Ділянка польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичі-Церківні та Черемсі, ще 90 днів працюватиме за тими ж правилами, що й зараз.

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1 серпня на польсько-білоруському кордоні стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя", в якій були задіяні 17 тисяч військових. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів каміння.

Кордон між цими країнами став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.