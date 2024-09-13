У Польщі відбулась перша зустріч високого рівня в межах спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Це перша спільна інституція НАТО та України для посилення спроможностей Сил оборони та прискорення вступу України до Альянсу, повідомило Міністерство оборони України.

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Центр НАТО-Україна розпочав роботу - що відомо

Рішення про створення JATEC затвердили на саміті НАТО у Вашингтоні у липні цього року. Центр розгорнуто у польському місті Бидгощ.

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Спільний центр з НАТО допоможе Україні впроваджувати процедури, підходи та стандарти та ділитися власним досвідом.

"Взаємосумісність – одна з головних наших цілей і ми робимо конкретні кроки для цього. Ми надали свої пропозиції щодо реалізації проєктів і очікуємо на предметні рішення", – зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

У переговорах у Польщі взяли участь:

помічник генерального секретаря Альянсу Томас Гоффус

командувач стратегічного командування НАТО з трансформацій генерал Філіп Лавінь

перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал-майор Кароль Димановський

заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Сторони юридично закріпили створення центру та окреслили його основні завдання, структуру, ролі та функції керівного складу.

Фото: Міністерство оборони України

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Робота JATEC має на меті досягнення взаємосумісності безпекових і оборонних інституцій України з відповідними інституціями Альянсу, підвищення якості освіти, нарощення аналітичної складової та підготовки особового складу.

Заснування центру має бути формально завершено у жовтні-листопаді цього року.

«Відкриття спільного центру з НАТО – реальний крок до інтеграції України в структуру Альянсу. Членство в НАТО – не політичне гасло, а реалізація конкретних проєктів. Ми поступово рухаємося до того, аби стати повноцінною частиною блоку, і відкриття JATEC нас до цього наближає», – сказав під час заходу Балануца.

Ще одна тема переговорів – забезпечення роботи центру, а саме необхідність надання ресурсу з боку НАТО на реалізацію заходів та розбудови інформаційно-комунікаційної мережі.

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Представники України та НАТО також погодились з необхідністю якнайшвидшого запуску проєктів в рамках діяльності JATEC.

Зокрема українська сторона передала перелік із 70 проєктів для спільної роботи і запропонувала, які з них мають стати пріоритетними.

Які підсумки ювілейного саміту НАТО для України

12 липня у Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО, де представників країн-членів НАТО ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються України.

Зокрема, союзники домовилися створити групу НАТО зі сприяння безпеці та навчання для України для кращої координації надання військового обладнання та навчання для України.

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