Британська розвідка опублікувала фотографії мостів через річку Сейм, які знищили ЗСУ під час наступу у Курській області. 

«Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії. 

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Кадри опублікованих уражених мостів були зроблені у середині та наприкінці серпня.

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ЗСУ б'ють по мостах у Курській області

У середині серпня аналітики ISW писали, що українські військові зруйнували два мости в Глушковському районі Курської області. Тоді йшлося про дві переправи у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

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У Повітряних силах України звітували, що українські військові б’ють по ворожих опорних пунктах та скупченню техніки на Курському напрямку, завдають ударів по логістичних центрах і шляхах постачання противника.

Військові публікували відео як українська авіація вдарила по черговому мосту у Курській області. 

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