Берлін не змінив свою позицію щодо ударів німецькою зброєю вглиб Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Бранденбурзі, пише Tagesschau.

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Удари вглиб РФ: Берлін не планує давати дозвіл

Шольц повторив, що Німеччина не дозволятиме Україні використовувати німецьку зброю для ударів вглиб Росії.

Німецький канцлер наголосив, що це рішення не зміниться, навіть якщо інші країни знімуть заборону на використання своєї зброї для ударів по території РФ.

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«Таким і залишається (рішення - ред.).... навіть якщо інші країни вирішать інакше», - сказав політик, маючи на увазі США чи інші європейські країни.

«Я не буду цього робити, бо вважаю, що це проблема», - зазначив Олаф Шольц.

Удари по Росії західною зброєю

Київ неодноразово закликав та продовжує закликати міжнародних партнерів дозволити бити по військових цілях у РФ західною зброєю.

Більше по темі Британія надасть Україні багатоцільові ракети для підтримки систем ППО Планується передати 650 легких багатоцільових ракет на понад 160 млн фунтів стерлінгів.

Раніше агентство Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії.

Видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Британія підтримує ідею дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях у РФ.

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У п'ятницю президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили непохитну підтримку України. Однак, про зняття обмежень на використання далекобійного озброєння вглиб території Росії наразі не йдеться.

Британський прем'єр натякнув, що сторони знову обговорять це питання на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні.