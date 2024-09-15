14 вересня Україна та Росія провели ще один обмін військовополоненими - вже третій з моменту наступу ЗСУ у Курській області.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на обмін полоненими

В американському Інституті вивчення війни вважають, що операція на Курщині спричинила короткостроковий ефект у вигляді збільшення стимулів для РФ брати участь в обміні військовополоненими.

14 вересня Україна повернула 103 полонених, включаючи українських військових, які захищали «Азовсталь» на початку 2022 року, бійців Національної поліції, прикордонників та воїнів Державної спеціальної служби транспорту.

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Міноборони РФ заявило, що Україна повернула Росії 103 особи, які були захоплені українськими військовими у Курській області. Як припускають російські джерела, повернуті полонені були військовослужбовцями строкової служби.

Більше по темі РФ передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку до Курської області, - ISW На думку аналітиків, йдеться про резервні підрозділи й такий крок росіян наразі не матиме впливу на ситуацію на полі бою.

В ISW зауважують - Київ неодноразово підкреслював, що операція у Курській області посилила переговорні позиції України щодо обміну військовополоненими із Росією, після того, як Кремль послідовно відкидав спроби України вести такі перемовини.

«Частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область 6 серпня, коли обидві сторони обміняли загалом по 267 полонених під час трьох окремих обмінів», - йдеться у зведенні.

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Аналітики зазначили, що з 1 січня по 6 серпня 2024 року Росія та Україна провели лише три обміни, які охопили приблизно 405 українських військовополонених та 423 російських військовополонених.

Цього тижня Україна та Росія провели два обміни полоненими

14 вересня Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів.

Більшість звільнених - люди, яких росіяни утримували з перших днів війни.

Йдеться про 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера. Серед них - 23 «азовці», які були в полоні понад два роки.

13 вересня вдалося повернути 49 українців. Це воїни ЗСУ, бійці Нацполіції, нацгвардійці, прикордонники та цивільні.

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Під час обміну у п'ятницю також звільнили 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ.