У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" російська розвідка посилилася на 40%, повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Чи посилилася російська повітряна розвідка

За словами Саранцева, ворог проводить її цілодобово, виконуючи дві такі мети:

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виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших Силах і засобах;

розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів.

Так, Росія моніторить ту чи іншу місцевість і складає зручний маршрут для переміщення особового складу та техніки.

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У Вовчанську росіяни намагаються злучати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу.

"Учора ввечері вони намагалися за допомогою автомобілів завезти особовий склад до Вовчанська, але техніка була виявлена й знищена частково разом з екіпажем", − додав Саранцев.

Він зауважив, що росіяни намагаються шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення через активність і вдалу роботу українських FPV-дронів.

Наразі, за його словами, найгарячішим відтинком фронту є Вовчанський напрямок.

На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни

На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області вже кілька місяців перебуває російський підрозділ. Але вони заблоковані українськими військами.

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Для реалізації логістики російська армія викор, зокрема. Так відбувається на заблокованій ділянці на агрегатному заводі у Вовчанську.