Дональд Трамп опинився в центрі уваги через інцидент, який ФБР назвало очевидною спробою вбивства. Він стався в його гольф-клубі у Вест-Палм-Біч (Флорида) у неділю, 15 вересня.

Подія сталася за дев'ять тижнів після попереднього замаху на життя кандидата в президенти від Республіканської партії. Трамп заявив, що він не постраждав, а влада вже затримала підозрюваного.

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«Зараз у нас під вартою є потенційний підозрюваний», — сказав на пресконференції шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу.

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Кого підозрюють у спробі замаху на Трампа

ЗМІ США вже встановили, що підозрюваний у замаху на колишнього президента Дональда Трампа — 58-річний Раян Веслі Раут.

Раут, у якого агенція Франс Пресс (AFP) взяла інтерв’ю в Києві в 2022 році під час його візиту на підтримку України у війні проти Росії, був затриманий біля поля для гольфу Трампа у Флориді.

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За відомою нині інформацією, агенти Секретної служби відкрили вогонь по чоловіку, озброєному автоматом AK-47, біля межі поля для гольфу, коли Трамп грав у гольф у неділю, 15 вересня.

Підозрюваний втік з місця події, вискочив через чагарник поруч і втік на чорному автомобілі. Пізніше правоохоронці вистежили його та взяли під варту.

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Оскільки Трамп є лише кандидатом у президенти, Секретна служба не могла встановити ширший периметр охорони навколо території, як зазвичай робили б, якби Трамп був зараз президентом.

CNN і CBS з'ясували, що Раут — бізнесмен з Гаваїв, займається будівництвом доступного житла а перелік його судимостей почався кілька десятиліть тому.

Він відомий тим, що регулярно публікує дописи про політику та поточні події, час від часу критикуючи Трампа. Серед причин, чому Раут публічно критикував колишнього президента США, є позиція того щодо боротьби України з вторгненням Росії.

Повідомляється, що 58-річний Раут відвідав Україну у 2022 році та неодноразово писав про Україну в соціальних мережах. «Я готовий полетити до Кракова і поїхати в Україну, щоб волонтерити, воювати й померти… Чи можу я бути прикладом? Ми повинні перемогти», — написав Раут у своєму акаунті в соцмережі X у березні 2022 року.

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В іншому дописі він написав: «Нам потрібно спалити Кремль дотла».

Щойно новина потрапила в телемережі, соцмережі зашуміли заявами про «несправжній» замах.

«Отже, Секретна служба відкрила вогонь по чоловікові, який відкрито тримав вогнепальну зброю і раптово опинився біля поля для гольфу Трампа. І це тепер кваліфікується як «замах»... вибачте, я на таке не куплюся», — написав один з користувачів у мережі X (раніше Twitter ).

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Трамп пережив попередню спробу вбивства в Пенсильванії в липні, коли куля злегка зачепила мочку правого вуха за кілька днів до Національного з’їзду Республіканської партії.

У Трампа раніше стріляли на передвиборчому мітингу

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина.

Постріли пролунали в момент виступу експрезидента.

За даними правоохоронців, загинули двоє людей. Серед них був підозрюваний, а ще двоє глядачів були поранені. Трампа швидко оточили агенти служби безпеки і посадили його в автомобіль.