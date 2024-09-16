854 тис. статутів українських компаній перебувають у відкритому доступі, повідомив Опендатабот.
Скільки статутів компаній в Україні перебувають у відкритому доступі
Наразі 98 тис. або 11.5% компаній є модельними.
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Опендатабот наголосив, що актуальність статутів треба перевіряти перед взаємодією з новим партнером чи контрагентом.
"Перед початком роботи з компанією варто перевірити повноваження директора, адже у статуті може міститися певні обмеження. Якщо директор діє не в межах своїх повноважень, то договір може вважатися недійсними", − пояснив Опендатабот.
Скільки перевірок на 2024 рік запланувала податкова
Понад 3,3 тис. перевірок запланувала цього року Державна податкова служба, 73% з яких припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.
Цього року перевірятимуть 2 450 компаній та 915 ФОПів. У червні до списку додалися ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.
Найбільше перевірок – тобто 26% від загальної кількості – здійснять у Києві. У Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. А на Херсонщині перевірять лише 2 компанії.