З початку повномасштабної війни Служба безпеки та Національна поліція затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів.

Вони позиціонували себе як прибічники «народовладдя», повідомила СБУ.

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В Україні викрили псевдоактивістів, які закликали до держперевороту - що відомо

Зловмисники створили низку неформальних обʼєднань і рухів, у яких публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб «із середини» підтримати збройну агресію РФ.

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Завдяки Службі безпеки України понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки.

Ще 14 фігурантів отримали реальні терміни ув’язнення і наразі відбувають покарання.

В яких областях діяли зловмисники

На Дніпропетровщині керівник прокремлівського осередку та восьмеро його спільників проводили підпільні «з’їзди», на яких учасники «громадської організації» закликали до державного перевороту у Києві та займалися дискредитацією Сил оборони.

У Запоріжжі п’ять блогерів фейкового «народовладдя» на замовлення росіян поширювали дезінформацію про діяльність співробітників ТЦК.

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Для цього вони використовували власні Телеграм- та Ютуб-канали, через які робили масові «вкиди» щодо українських військовослужбовців.

У Хмельницькому двоє зловмисників організовували відеоконференції з російськими пропагандистами та ідеологами рашизму.

Під час таких онлайн-мостів фігуранти закликали до захоплення влади у Києві з подальшим «приєднанням» України до РФ.

На Львівщині двоє прихильників режиму Кремля публічно вихваляли Путіна та окупаційні угруповання Росії.

За десятками викритих фактів тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

У Запоріжжі на 15 років посадили коригувальника російських ударів

10 вересня суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику ударів по місцях розташування військових і техніки Збройних сил України у Запоріжжі.

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Він намагався встановити і передати ворогові локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав спільнику, який потім «звітував» ФСБ.