З 18 вересня українські підприємці зможуть користуватися єдиною державною електронною системою дозвільних документів (єДозвіл).

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

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Що відомо про "єДозвіл"

"Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги еПідприємець", - повідомила Свириденко.

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Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її.

Ця послуга особливо актуальна для підприємств, які використовують важкі машини та механізми на виробництві.

У 2023 році понад 13,2 тисячі підприємців подали такі декларації, а за січень-липень 2024 року – майже 8 тисяч.

Які послуги з'являться в єДозволі у жовтні

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл.

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На засіданні 13 вересня уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити кінцевий термін розрахунків за експортно-імпортними операціями.

«Ми розширили перелік послуг, які будуть у функціоналі єДозволу. Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», — розповіла перша віцепрем'єрка.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в Дії.

У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.

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Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.

У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.