Також Путін розпорядився виділити міністерству оборони гроші з бюджету РФ на утримання цих військових.

Кількість військових у російській армії збільшиться на 180 тисяч осіб.

«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 389 130, зокрема 1 500 000 військовослужбовців», - йдеться в указі.

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Президент Росії Владімір Путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність російської армії до 2 мільйонів 389 тисяч, серед яких 1,5 мільйона військовослужбовців.

Попереднє збільшення чисельності армії РФ - подробиці

2 грудня 2023 року Владімір Путін збільшив штат своєї армії до 2 209 130, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.

У російському Міноборони пояснювали, що це пов'язано із «збільшенням загроз» для Росії - начебто через проведення так званої «спеціальної операції» та розширення НАТО.

Вони запевняли, що не планують проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків.

Мовляв, розширювати штат армії будуть поступово за рахунок добровольців-контрактників.