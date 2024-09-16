Президент Росії Владімір Путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність російської армії до 2 мільйонів 389 тисяч, серед яких 1,5 мільйона військовослужбовців.
Відповідний указ опублікувало міністерство оборони РФ.
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У Росії збільшать чисельність армії - що відомо
«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 389 130, зокрема 1 500 000 військовослужбовців», - йдеться в указі.
Кількість військових у російській армії збільшиться на 180 тисяч осіб.
Закон набере чинності 1 грудня 2024 року.
Також Путін розпорядився виділити міністерству оборони гроші з бюджету РФ на утримання цих військових.
Попереднє збільшення чисельності армії РФ - подробиці
2 грудня 2023 року Владімір Путін збільшив штат своєї армії до 2 209 130, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.
У російському Міноборони пояснювали, що це пов'язано із «збільшенням загроз» для Росії - начебто через проведення так званої «спеціальної операції» та розширення НАТО.
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Вони запевняли, що не планують проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків.
Мовляв, розширювати штат армії будуть поступово за рахунок добровольців-контрактників.