Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP - що відомо

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP (захист проти мін і засідок) у Канаді.

Бронемашини MRAP мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизувальні крісла.

Advertisement

"Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля”, - ідеться у повідомленні.

Бронеавтомобіль сконструйовано на шасі американського важкого пікапа Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції.

Модель удосконалили спеціально для потреб української армії.

Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків.

Крім цього, канадський бронеавтомобіль отримав посилену ходову частину, механізм повного приводу та 6,7-літровий “всеїдний” турбодизель потужністю понад 300 кінських сил.

Advertisement

У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та “нічне” світло.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний транспортер FOXTAC українського виробництва - подробиці

6 вересня Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC.

Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

Advertisement

Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.