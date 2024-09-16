У міському суді Тбілісі винесли вирок учаснику мітингів проти закону про «іноагентів» Георгія Шанідзе. Його засудили до чотирьох років ув'язнення, повідомляє Civil Georgia.

У Грузії засудили активіста та військового за мітингу проти "іноагентів"

У видання зазначили, що Шанідзе раніше воював проти РФ на боці України.

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Його затримали під час акції протесту проти закону «Про прозорість іноземного впливу».

Генеральна прокуратура висунула йому обвинувачення за:

ч.1 ст. 187 (за пошкодження камер спостереження)

ст. 265 (незаконний посів, вирощування та культивування рослини, яка містить наркотичні речовини) Кримінального кодексу Грузії.

Суд 28 липня відхилив клопотання активіста про звільнення під заставу.

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16 вересня суд визнав його винним за обома звинуваченнями, засудивши Шанідзе до 4 років позбавлення волі.

Під час судового засідання відбувався мітинг у підтримку Шанідзе біля будівлі суду.

Прихильники обвинуваченого заявили, що грузинська влада його обрала для залякування громадськості.

«Георгій Шанідзе був обраний російською владою Грузії «найкращою жертвою» серед громадян, які борються проти російського закону, щоб залякати громадськість його зразковим, демонстративним покаранням, посилити почуття безнадійності та несправедливості та зміцнити свої позиції перед виборами», – йдеться у їхній заяві.

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Грузинський закон про "іноагентів" - що варто знати

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

2 весресня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як «іноагенти».

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

Тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".

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А грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів". Після прийняття закону про "іноагентів" опозиція не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.

Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, заявив у липні посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, заява посла ЄС Павела Герчинського про заморожування є відповіддю на антиєвропейську риторику та дії грузинської влади.