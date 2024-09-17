58-річний Райан Раут, якого заарештували в неділю після того, як помітили з автоматом на полі для гольфу в штаті Флорида, яке належить Дональду Трампу, видав своїм коштом книжку під назвою «Війна України без перемоги». У 2016 році він голосував за Трампа і пізніше визнав, що «зробив жахливу помилку».

У квітні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії, кореспондент агенції Франс Пресс (AFP) взяв у нього інтерв’ю в Києві.

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«Путін – терорист, і з ним треба покінчити, – сказав Раут, одна щока якого була розмальована синім і жовтим – кольорами українського прапора, а друга – червоним. – Тож треба, щоб усі у світі облишили свої справи й приїхали сюди, щоб підтримати українців і допомогти їм закінчити цю війну».

Агенти американської секретної служби помітили Раута, який ховався в кущах на території Міжнародного гольф-клубу Трампа в Вест Палм Біч (штат Флорида) всього за кілька лунок до колишнього президента і його гостя, разом із яким він саме переходив від п’ятої до шостої лунки. Агенти відкрили по Рауту вогонь, і той втік на чорному Ніссані. Правоохоронці переслідували його на великій швидкості на федеральній трасі 95, аж поки його не зупинили шерифи.

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Тепер він постане перед судом за незаконне носіння зброї. Як повідомили правоохоронні органи, Раут не стріляв з автомата ні по агентах, ні по кандидату в президенти, але як громадянин із судимістю він не мав права на володіння чи носіння зброї у Флориді.

Цілком імовірно, що проти нього буде висунуте звинувачення й у замаху на вбивство, зважаючи на обставини арешту і, можливо, на його висловлювання про Трампа у своїй книзі.

Раут, який не є ні членом, ні прихильником Демократичної чи Республіканської партії, голосував за Трампа в 2016 році, але в 2020-му написав у соцмережах, що «жахливо помилився в ньому».

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Трамп і його крайні праві союзники постійно намагалися зірвати американську допомогу Києву.

The New York Times писала, що на своїх сторінках у соцмережах, які потім були видалені, Раут заявляв, що готовий «воювати й померти» в Україні». Він також намагався організувати учасників бойових дій в Афганістані, щоб ті поїхали в Україну воювати проти російських загарбників.

На обкладинці книги, яку Раут написав у співавторстві з Кетлін Шеффер , є рекламна фраза: “Коли вбивство іншої людини є прийнятним?"

Очільник НАТО дав зрозуміти, що країни-члени роблять помилку, не дозволяючи Україні бити далекобійними ракетами по території Росії

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У понеділок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени мають самостійно вирішувати, чи дозволяти Києву бити їхньою зброєю по глибоких тилах Росії, але всі пов’язані з цим ризики набагато переважує ризик перемоги Кремля.

В інтерв’ю британському виданню LBC Столтенберг дипломатично заявив: «Такі рішення союзники приймають індивідуально, але важливо, щоб із цих питань ми всі радилися один із одним, що ми й робимо. На війні немає неризикованих варіантів. Але я досі вважаю, що найбільший ризик для нас – це перемога Путіна в Україні».

Минулими вихідними міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав, що продовжуються перемовини з президентом США Джо Байденом та іншими союзниками щодо дозволу Україні на використання британських ракет Storm Shadow [проти цілей на території Росії – ред.]. Цю ідею Леммі обережно озвучив минулого тижня, коли разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном приїздив до Києва.

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Говорячи про контакти з цього питання між Лондоном і Вашингтоном, Столтенберг сказав: «Я вітаю ці події, ці рішення, але остаточні рішення – за індивідуальними союзниками».

У неділю, спілкуючись із Києвом по відеозв’язку, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван зауважив, що дозвіл на ракетні удари по Росії – це питання не політичної волі, а радше «труднощів і складнощів логістики».

Салліван сказав, що Байден має намір «поставити Україну в якомога кращу позицію для перемоги», і що цього місяця президент США зустрінеться в Нью-Йорку зі своїм українським колегою на 79-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

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ООН виступає за територіальну цілісність в UN defends territorial integrity in any peace negotiations

У відповідь на запитання журналістів щодо позиції кандидата на пост віцепрезидента США Джей Ді Венса, який заявив, що в будь-якій мирній угоді [між Україною і Росією – ред.] окуповані Росією території України треба визначити як «демілітаризовані зони», речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік чітко заявив, що ООН бачить завершення війни не таким:

«Я просто ще раз повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо завершення цієї війни у відповідності до міжнародного права, до Статуту ООН, до територіальної цілісності України».

Як повідомив кореспондент Укрінформу, який був присутній на пресконференції, Дюжаррік уточнив, що його слова – «не реакція» на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.

Ще одна ідея Венса – Україна залишається суверенною лише якщо погоджується не вступати до НАТО чи інших «альянсів», тоді як адміністрація Байдена і багато європейських союзників чітко заявляють, що Україна буде членом НАТО, коли прийде час.

У понеділок президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що «План перемоги України», який він представить союзникам наступного тижня, готовий «на понад 90%».

«Необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру, - сказав Зеленський. – Жодної неможливої речі там немає. В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право».