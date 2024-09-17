Пункти "Плану перемоги" України вже виписані на понад 90%, поінформував Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Чи готові пункти українського "Плану перемоги" − подробиці
За словами президента, необхідні для України кроки вже визначені наперед.
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"Наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів: військове, політичне, дипломатичне, економічне. Залучено ключових осіб за кожним напрямом", − сказав Зеленський.
Він додав, що цей план може дати Україні максимально сильні позиції для наближення реального, справедливого миру, а для кожного кроку є чіткий список пунктів.
"Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% все виписано", − наголосив Президент України.
За його словами, цей план здатний забезпечити розвиток не лише для України, "а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право".
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План планують представити союзникам України вже наступного тижня.
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Йдеться про безпеку, геополітичне місце України та дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для країни.
"План перемоги", за словами президента, складається з п'яти пунктів і містить рішення щодо економічної підтримки.
Зеленський наголосив на готовності поділитися планом з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Як зазначав раніше український президент, "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.