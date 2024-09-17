Пункти "Плану перемоги" України вже виписані на понад 90%, поінформував Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Чи готові пункти українського "Плану перемоги" − подробиці

За словами президента, необхідні для України кроки вже визначені наперед.

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"Наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів: військове, політичне, дипломатичне, економічне. Залучено ключових осіб за кожним напрямом", − сказав Зеленський.

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Він додав, що цей план може дати Україні максимально сильні позиції для наближення реального, справедливого миру, а для кожного кроку є чіткий список пунктів.

"Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% все виписано", − наголосив Президент України.

За його словами, цей план здатний забезпечити розвиток не лише для України, "а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право".

План планують представити союзникам України вже наступного тижня.