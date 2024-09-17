У ніч проти 17 вересня сили ППО ліквідували 34 російські дрони типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічний наліт Шахедів 17 вересня − подробиці

Як зазначається, БпЛА летіли з напрямків Курська та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Повітряний наліт ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 безпілотників були локаційно втрачені в кількох регіонах України, а ще два дрони повернулися в повітряний простір Росії.