У ніч проти 17 вересня сили ППО ліквідували 34 російські дрони типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічний наліт Шахедів 17 вересня − подробиці
Як зазначається, БпЛА летіли з напрямків Курська та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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Повітряний наліт ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 безпілотників були локаційно втрачені в кількох регіонах України, а ще два дрони повернулися в повітряний простір Росії.
Сили ППО знищили понад 50 російських безпілотників під час нальоту 16 вересня
Головною ціллю нальоту була Київська область. До відбиття залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
БпЛА знешкоджували в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Три безпілотники тоді були локаційно втрачені в кількох регіонах.