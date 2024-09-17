У ніч проти 17 вересня сили ППО ліквідували 34 російські дрони типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічний наліт Шахедів 17 вересня − подробиці

Як зазначається, БпЛА летіли з напрямків Курська та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Повітряний наліт ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 безпілотників були локаційно втрачені в кількох регіонах України, а ще два дрони повернулися в повітряний простір Росії.

Advertisement

Сили ППО знищили понад 50 російських безпілотників під час нальоту 16 вересня

Головною ціллю нальоту була Київська область. До відбиття залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

БпЛА знешкоджували в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Три безпілотники тоді були локаційно втрачені в кількох регіонах.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Пункти українського "Плану перемоги" вже майже повністю виписані
Далі » США поки не оголосять про зняття обмежень на використання зброї Україною