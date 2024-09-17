Наразі Сполучені Штати не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування наданої Україні далекобійної західної зброї вглиб Росії, поінформував речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Чи оголосять США найближчим часом про зняття обмежень на використання зброї Україною

"Під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України та політика західних країн щодо ударів вглиб Росії", − нагадав Міллер.

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Нині західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами та готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною інформацією та іншою підтримкою.

"У мене сьогодні немає оголошень щодо змін у нашій політиці", − пояснив речник Державного департаменту США і додав, що надання допомоги Україні продовжуватиметься й надалі.

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11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.

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