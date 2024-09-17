Наразі Сполучені Штати не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування наданої Україні далекобійної західної зброї вглиб Росії, поінформував речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Чи оголосять США найближчим часом про зняття обмежень на використання зброї Україною

"Під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України та політика західних країн щодо ударів вглиб Росії", − нагадав Міллер.

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Нині західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами та готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною інформацією та іншою підтримкою.

"У мене сьогодні немає оголошень щодо змін у нашій політиці", − пояснив речник Державного департаменту США і додав, що надання допомоги Україні продовжуватиметься й надалі.

США хочуть отримати від Зеленського план ударів по Росії, перш ніж зняти обмеження

США хочуть отримати від Президента України Володимира Зеленського детальні плани щодо ударів по території Росії наданою зброєю, перш ніж зняти встановлені обмеження.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі хочуть спонукати Зеленського до надання довгострокового плану війни на 2025 рік. Так Штати хочуть краще зрозуміти цілі України, і як підтримка Заходу сприятиме їм.

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11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.