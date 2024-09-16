Сили протиповітряної оборони зліквідували 53 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час нічного нальоту на Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Нічний наліт дронів на Україну 16 вересня − подробиці

Головною ціллю безпілотників стала Київська область.

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До відбиття повітряного нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

БпЛА знищили в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Три безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах.

Скільки дронів знищили над Києвом 16 вересня

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько другої ночі, вона тривала майже три з половиною години.

"Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!" − додав очільник КМВА Сергій Попко.

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На місцях підпалів вони залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

Це восьма повітряна атака на українську столицю за першу половину вересня.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитих цілей була поранена жінка. 

В області зафіксували пошкодження 5 автомобілів і 5 приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. 

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Росія запустила по Україні 76 "Шахедів"

У ніч проти 14 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". 

Росіяни запускали БпЛА з напрямків російських Курська та Єйська, а також мису Чауда в окупованому Криму. 

Українським військовим вдалося збити 72 ворожі ударні дрони.  

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