Сили протиповітряної оборони зліквідували 53 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час нічного нальоту на Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Нічний наліт дронів на Україну 16 вересня − подробиці
Головною ціллю безпілотників стала Київська область.
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До відбиття повітряного нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
БпЛА знищили в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Три безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах.
Скільки дронів знищили над Києвом 16 вересня
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько другої ночі, вона тривала майже три з половиною години.
"Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!" − додав очільник КМВА Сергій Попко.
СБУ схопила п'ятьох паліїв, які виконували замовлення спецслужб РФ у Києві
Це восьма повітряна атака на українську столицю за першу половину вересня.
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитих цілей була поранена жінка.
В області зафіксували пошкодження 5 автомобілів і 5 приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.
Росія запустила по Україні 76 "Шахедів"
У ніч проти 14 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed".
Росіяни запускали БпЛА з напрямків російських Курська та Єйська, а також мису Чауда в окупованому Криму.
Українським військовим вдалося збити 72 ворожі ударні дрони.