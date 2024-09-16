Три безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах.

БпЛА знищили в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

До відбиття повітряного нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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Сили протиповітряної оборони зліквідували 53 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час нічного нальоту на Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Скільки дронів знищили над Києвом 16 вересня

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько другої ночі, вона тривала майже три з половиною години.

"Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!" − додав очільник КМВА Сергій Попко.

Це восьма повітряна атака на українську столицю за першу половину вересня.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитих цілей була поранена жінка.

В області зафіксували пошкодження 5 автомобілів і 5 приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.