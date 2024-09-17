Служба безпеки України повідомила про ліквідацію на Запоріжжі чергової агентурної групи Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ (ГРУ), яка встановлювала координати для повітряних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ, яка шпигувала за ЗСУ на Запоріжжі

Ворога цікавили системи ППО, пункти дислокації Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу й маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

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Однією із затриманих є співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя, яка надавала ворогу дані про розміщення цехів, де виготовляють військову продукцію. Водночас вона звітувала про ракетні удари по підприємству, на якому працювала.

Іншого агента затримали на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ в Запоріжжі. Він не лише обходив місто, а й випитував потрібні дані під час розмов зі знайомими.

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Російських агентів, які закликали до державного перевороту, викрили у чотирьох областях України.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує учасникам агентурної групи ГРУ, яка шпигувала за ЗСУ на Запоріжжі

Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

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Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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