Німецький уряд відправить Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 в найближчі два місяці, пише Suddeutsche Zeitung, цитуючи міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Коли Німеччина передасть Україні Panzerhaubitzen 2000 − подробиці

"Думаю, шість із них доставлять у найближчі вісім тижнів", − пояснив Пісторіус.

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Раніше він оголосив про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

Допомога Україні від Німеччини − що треба знати

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні. Йшлося про додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями. 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.

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Надаватимуться й Stinger, Skynex, а також САУ Gepard (60 одиниць), і передача цих озброєнь буде продовжена – плани розроблені до 2026 року.

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Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.

Норвегія та Німеччина передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.

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