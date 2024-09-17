Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному, повідомив народний депутат і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків
Законопроєкт підтримав 241 депутат.
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Водночас проти виступили 14 нардепів, утрималися − 28, а не голосували − 37.
Однак за словами Железняка, депутати провалили скорочену процедуру по правках.
"Зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", − пояснив нардеп.
Законопроєкт про підвищення податків − що треба знати
Нагадаємо, що вчора, 16 вересня, Податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків.
Впровадження закону очікується "заднім числом", тобто з 1 жовтня.
11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Економічне бронювання пропонує бізнесу бронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві, просто сплачуючи за них додаткові податки.