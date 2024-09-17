Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному, повідомив народний депутат і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків

Законопроєкт підтримав 241 депутат.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас проти виступили 14 нардепів, утрималися − 28, а не голосували − 37.

Однак за словами Железняка, депутати провалили скорочену процедуру по правках.

"Зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", − пояснив нардеп.

Advertisement

Законопроєкт про підвищення податків − що треба знати

Нагадаємо, що вчора, 16 вересня, Податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків.

Впровадження закону очікується "заднім числом", тобто з 1 жовтня.

11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Економічне бронювання пропонує бізнесу бронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві, просто сплачуючи за них додаткові податки. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії
Далі » СБУ затримали трьох паліїв, які хотіли знищити релейні шафи Укрзалізниці