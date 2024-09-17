Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному, повідомив народний депутат і член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків

Законопроєкт підтримав 241 депутат.

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Водночас проти виступили 14 нардепів, утрималися − 28, а не голосували − 37.

Однак за словами Железняка, депутати провалили скорочену процедуру по правках.

"Зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", − пояснив нардеп.