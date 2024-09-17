Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не передавала зброю Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня, повідомляє Радіо Свобода.

Масуд Пезешкіан заперечив постачання Іраном балістичних ракет Росії

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому… Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", − пояснив Пезешкіан.

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Водночас він наголосив, що Іран і Росія мають право підтримувати відносини.

Пезешкіян повторив російську тезу про те, що причиною війни РФ проти України є порушення країнами НАТО, "обіцянки не розширюватися на схід".

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ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет

У відповідь на інформацію про постачання Іраном до Росії балістичних ракет Європейський Союз розпочав підготовку нових обмежувальних заходів проти Ірану.

Підтвердження цієї інформації потягне за собою швидкі дії з боку ЄС у координації з міжнародними партнерами, які передбачатимуть введення нових суворих санкцій проти Ірану.

Більше по темі Росія вербує сирійських чоловіків для війни проти України Вороже керівництво обіцяє їм російські паспорти та високооплачувану роботу.

Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. 10 вересня США запровадили санкції проти Ірану у відповідь на його співпрацю з РФ. 7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтверджували, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.