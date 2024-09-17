Військово-морські сили ЗСУ ракетним ударом знищили російський склад боєприпасів поблизу окупованого Маріуполя, повідомили ВМС.

Бійці ВМС перетворили на попіл російський склад у Маріуполі

"Днями підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - ідеться у повідомленні.

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Згідно із підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які російська армія накопичувала для застосування на території України.

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Бійці ВМС знищили склади пального та боєприпасів на Кінбурнській косі

22 серпня Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення російського складу боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окупованій Росією Кінбурнській косі в Чорному морі.

Операцію проводив підрозділ ВМС ЗСУ Black Six.

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