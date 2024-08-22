ВМС показали знищення складу пального та боєприпасів на Кінбурнській косі

У ВМС не зазначили, коли саме був знищений склад росіян.

На кадрах, опублікованих ВМС, можна побачити, зокрема, масштабне займання, яке охопило приміщення складу після удару безпілотника.

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Військово-морські сили ЗСУ знищили російський склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окупованій Росією Кінбурнській косі в Чорному морі, повідомили ВМС у Телеграм.

ГУР знищило десятки росіян та їхню техніку на Кінбурнській косі – відео

У ніч проти 9 серпня спецпризначинці Головного управління розвідки здійснили рейд на на окуповану росіянами Кінбурнську косу, розташовану в Миколаївській області.

В операції брали участь підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.

Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й близько трьох десятків загарбників.

Українські сили атакували укріплення ворожої армії на позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

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У ніч проти 6 серпня українська десантна група ГУР МОУ висадилася на Тендрівській косі. Тоді вдалося знешкодити ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, а також зруйнувати фортифікаційні укріплення.