Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що допомога Україні дуже важлива для Молдови, оскільки сприяє збереженню її безпеки.

Якщо Україна програє у війні, то Молдова може стати наступною ціллю Росії, цитує Reuters виступ Бербок на зустрічі в Кишиневі в рамках Платформи партнерства Молдови.

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Допомога Україні убезпечить Молдову - що відомо

"Усе, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації щодо Молдови. Зрозуміло, що найбільше людей тут турбує те, що якщо Україна впаде, то наступною країною на черзі буде Молдова", - зауважила Бербок.

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Водночас президентка Молдови Майя Санду зазначила, що війна в Україні завдає серйозної шкоди молдовській економіці і ускладнює розвиток країни.

"Невизначеність, викликана війною, продовжує серйозно перешкоджати нашому економічному розвитку і буде перешкоджати йому доти, доки триває війна", - заявила Санду.

Більше по темі Німеччина надасть Україні додаткові 100 млн євро зимової допомоги Причиною передачі додаткових коштів стали російські атаки на українську інфраструктуру.

Молдова вже отримала понад 300 мільйонів євро в кредитах і 80 мільйонів євро у вигляді грантів для підтримки економіки.

На Платформі союзники підтвердили свою підтримку зусиль Молдови щодо вступу до Європейського Союзу.

Крім того, Франція, Німеччина і Польща заявили про свою готовність посприяти зміцненню оборони Молдови.

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Німеччина надасть Україні додаткові 100 млн євро допомоги - подробиці

Бербок оголосила, що німецький уряд надішле Україні ще 100 млн євро зимової допомоги.

"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже електроенергії, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", − наголосила вона.