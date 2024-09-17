Суд призначив 15 років ув’язнення російському агенту, який у Києві шпигував за переміщенням українського озброєння у напрямку східного та південного фронтів, повідомила СБУ.

У Києві шпигун РФ влаштувався працювати на оборонний завод

50-річний киянин працював на воєнну розвідку РФ. Агент потрапив у поле зору загарбників через своїх знайомих з Росії, з якими підтримував контакт.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він влаштувався до одного із столичних заводів, який виконував державні оборонні замовлення.

Advertisement

Також шпигун відстежував наслідки повітряних ударів Росії по території регіону та «зливав» відповідну інформацію російському куратор.

Щоб отримати інформацію про наслідки ворожих влучань, фігурант їздив по місту і приховано фотографував пошкоджені будівлі столиці з прив’язкою до місцевості.

Отримані розвіддані він месенджером пересилав російському куратору, який далі звітував до Головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

Контррозвідники СБУ завчасно викрили поплічника, задокументували його розвідактивність і затримали у результаті спецоперації у Києві на початку лютого 2023 року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Advertisement

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У Запоріжжі на 15 років посадили коригувальника російських ударів

10 вересня суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику ударів по місцях розташування військових і техніки Збройних сил України у Запоріжжі.

Він намагався встановити і передати ворогові локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав спільнику, який потім «звітував» ФСБ.