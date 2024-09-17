Суд призначив 15 років ув’язнення російському агенту, який у Києві шпигував за переміщенням українського озброєння у напрямку східного та південного фронтів, повідомила СБУ.

У Києві шпигун РФ влаштувався працювати на оборонний завод

50-річний киянин працював на воєнну розвідку РФ. Агент потрапив у поле зору загарбників через своїх знайомих з Росії, з якими підтримував контакт.

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Він влаштувався до одного із столичних заводів, який виконував державні оборонні замовлення.

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Також шпигун відстежував наслідки повітряних ударів Росії по території регіону та «зливав» відповідну інформацію російському куратор.

Щоб отримати інформацію про наслідки ворожих влучань, фігурант їздив по місту і приховано фотографував пошкоджені будівлі столиці з прив’язкою до місцевості.

Отримані розвіддані він месенджером пересилав російському куратору, який далі звітував до Головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

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Російських агентів, які закликали до державного перевороту, викрили у чотирьох областях України.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили поплічника, задокументували його розвідактивність і затримали у результаті спецоперації у Києві на початку лютого 2023 року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У Запоріжжі на 15 років посадили коригувальника російських ударів

10 вересня суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику ударів по місцях розташування військових і техніки Збройних сил України у Запоріжжі.

Він намагався встановити і передати ворогові локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав спільнику, який потім «звітував» ФСБ.

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