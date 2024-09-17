Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що близько 40% повернутих з полону – особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин.

Для України немає різниці між поверненням зниклих безвісти та тих, хто має статус військовополонених, зазначив Лубінець.

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Україна працює над тим, щоб повернути кожного з полону - що відомо

На велику зустріч з рідними військовополонених та зниклих безвісти захисників України прийшли близько три сотні людей.

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На питання відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення МОУ, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, ГШ ЗСУ.

Лубінець розповів про комунікацію щодо повернення військовополонених з російською уповноваженою з прав людини та залучення представників третіх країн.

Також обговорювались питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.

Зокрема, родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.

«Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ», - зазначив Лубінець.

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Він додав, що Офіс омбудсмена щоденно докладає всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну.

«Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право», - підкреслив Лубінець.

Обмін полоненими між Україною та Росією - подробиці

13 і 14 вересня Україна повернула з російського полону ще 152 військовополонених.

Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Серед тих, хто повернувся додому - воїни ЗСУ та Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

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Кореспондентка Kyiv Post змогла потрапити на великий обмін полоненими між Україною та Росією 14 вересня для того, щоб розповісти про справжні емоції людей, які повертаються додому з неволі.

Зокрема, 13 вересня 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ вдома після понад 2 років полону.