13 вересня відбувся 56-й обмін полоненими між Україною та Росією. Цього разу вдалося звільнити 49 українців, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Після понад двох років полону додому повернулися 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ.
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Україна та Росія провели обмін полоненими: кого вдалося повернути
Додому повернули бійців Національної гвардії, Збройних сил, Національної поліції, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби та цивільних осіб.
Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.
Також вдалося звільнити частину захисників і захисниць «Азовсталі».
Серед звільнених: 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів, 8 представників ЗСУ, двоє - Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії, 7 цивільних.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону жінок: їх серед звільнених 23.
Очільниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова повідомила, що 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ повертаються додому після понад двох років полону. «Азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час.
Толкачова зазначила, що у групі повернених переважно жінки.
Обмін полоненими: що відомо
24 серпня під час 55-того обміну військовополоненими між Україною та Росією вдалося повернути 115 українських військових.
17 липня додому з російського полону повернулися 95 українських захисників.
25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.
52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.
А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.
Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.
Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.