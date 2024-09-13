Толкачова зазначила, що у групі повернених переважно жінки.

Очільниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова повідомила , що 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ повертаються додому після понад двох років полону. «Азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли , що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону жінок: їх серед звільнених 23.

Серед звільнених: 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів, 8 представників ЗСУ, двоє - Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії, 7 цивільних.

Також вдалося звільнити частину захисників і захисниць «Азовсталі».

Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.

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Після понад двох років полону додому повернулися 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ.

13 вересня відбувся 56-й обмін полоненими між Україною та Росією. Цього разу вдалося звільнити 49 українців, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими: що відомо

24 серпня під час 55-того обміну військовополоненими між Україною та Росією вдалося повернути 115 українських військових.

17 липня додому з російського полону повернулися 95 українських захисників.

25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

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52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.

А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.

Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.