Литовця Кястутіса Квієткуса, який бере участь у війні проти України на боці РФ, позбавили громадянства Литви.

Про це повідомив мовник LRT з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

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Військового армії РФ позбавили литовського громадянства - що відомо

Рішення прийняла міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте на підставі Закону про громадянство і з урахуванням інформації, наданої державними установами Литви.

Квієткус порушив закон, який забороняє громадянам Литви служити в збройних силах інших країн без дозволу уряду.

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Про те, що Кястутіс Квієткус може воювати на боці Росії в Україні, вперше стало відомо в серпні.

У Фейсбуці він публікував відео, на яких стріляє з гранатомета і знімає себе в окопах.

Пізніше новинний литовський портал 15min повідомив про щонайменше п'ятьох громадян Литви, про яких владі відомо, що вони воюють на боці Росії.

У Литві звільнили посадовицю, яка приховала російське громадянство

Співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді, приховала своє російське громадянство та часто подорожувала до РФ, через це жінку звільнили та позбавили паспорта Литви.

Експосадовиця повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон.

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Вона зізналася, що отримала російське громадянство ще у 2022 році без повідомлення міграційній службі.

Близько 12 400 осіб у Литві легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство.