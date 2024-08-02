Співробітниця Департаменту міграції приховала своє російське громадянство та часто подорожувала до РФ. Через це жінку звільнили та позбавили паспорта Литви.

Про це повідомляє LRT.

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Литовська посадовиця приховувала свої виїзди до РФ - що відомо

Під час проведення аналізу потоку осіб, які часто подорожують з Литви до Росії або Білорусі і назад, виявили, що однією з таких мандрівниць була співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді.

На роботі жінка повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон.

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Відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань Департаменту міграції почав розслідування.

Експосадовиця зізналася, що отримала російське громадянство у 2022 році, не повідомивши про це міграційну службу.

Також з'ясувалося, що вона не мала права на множинне громадянство. Департамент міграції ініціював процедуру втрати литовського громадянства.

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Після втрати литовського паспорту жінку звільнили з роботи. Вона пропрацювала у відділі понад рік і раніше не мала судимостей.

Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за неповідомлення про набуття громадянства іншої країни. Їй загрожує штраф у розмірі від 300 до 850 євро.

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Скільки литовців мають друге громадянство

Згідно з даними Департаменту міграції, майже 69 тисяч жителів Литви мають легальне громадянство іншої країни.

Зокрема, близько 12 400 осіб легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство.

Ще близько 4 000 осіб мають одночасно литовське і білоруське громадянство.

Литва позбавляє громадянства осіб, які приховують свій російський паспорт - подробиці

Департамент міграції Литви позбавив громадянства шістьох людей за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.

Ніхто з цих людей не співпрацював із Департаментом міграції Литви та не відгукнувся на запити надати документи, що підтверджують їхнє право на подвійне громадянство.

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Згідно із місцевими законами, громадянин Литовської Республіки, який отримав громадянство іншої держави, зобов'язаний протягом двох місяців письмово повідомити Департамент міграції про це.

Людина, яка не виконала цей обов'язок у встановлений строк, підлягає покаранню згідно зі статтею 532 Кодексу адміністративних правопорушень. У статті передбачено штраф від 300 до 850 євро.