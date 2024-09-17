В Організації об'єднаних націй (ООН) заявили, що готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього представникам організації потрібен дозвіл РФ.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка.

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У Міжнародному комітеті Червоного Хреста на звернення поки не відреагували.

МЗС України закликало ООН та МКЧХ долучитись до гуманітарної допомоги на Курщині

16 вересня міністерство закордонних справ України (МЗС) закликало Організацію Об’єднаних Націй (ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області Росії, які перебувають під контролем ЗСУ.

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«Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях», - запевнили у МЗС.

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Контрнаступ РФ у Курській області 

15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.

14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.

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На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.

Речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник зазначав, що Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових. На початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.

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