Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року.

Литовський уряд вже направив Києву допомогу на суму 153 мільйони євро у 2024 році, повідомило LRT.

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Україна отримає додаткову допомогу від Литви

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що у межах подальшої підтримки Литва планує вкласти ще 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України.

Також Литва надасть радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

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"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - зазначив Касчюнас.

Основні принципи підтримки України охоплюють мінімальне використання військових ресурсів Литви з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.

Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які вже проходять випробування на полігонах в Україні.

Згідно з результатами тестів, п'ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні допомогу, еквівалентну 2% свого ВВП.

Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків

13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.

Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.

Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.