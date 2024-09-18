17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві зафіксували п'ятий поспіль температурний рекорд

Згідно з даними обсерваторії, 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

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Це перевищило попередній рекордний показник 1947 року на 0,4°С.

Мінімальна температура також перевищила кліматичну норму на 6,6°С.

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Цьогорічний серпень був одним із найтепліших в історії Києва - подробиці

У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.

Кліматичну норму було перевищено на 2,7 градуса.

Зокрема, з 25 по 27 серпня у столиці зафіксували чотири температурні рекорди.

Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року. Тоді середньомісячна температура сягнула 24,6°С.

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