17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
У Києві зафіксували п'ятий поспіль температурний рекорд
Згідно з даними обсерваторії, 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.
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Це перевищило попередній рекордний показник 1947 року на 0,4°С.
Мінімальна температура також перевищила кліматичну норму на 6,6°С.
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Кліматичну норму було перевищено на 2,7 градуса.
Зокрема, з 25 по 27 серпня у столиці зафіксували чотири температурні рекорди.
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