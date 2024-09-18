За минулу добу польські прикордонники зафіксували більш ніж 110 спроб порушення кордону з території Білорусі. Нелегальні мігранти чинили агресивні дії щодо польських патрулів, кидаючи в них гілками дерев.

Про це повідомив Підляський відділ Прикордонної служби РП.

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У Польщі знову фіксують хвилю незаконних перетинів кордону

Прикордонники зазначили, що мігранти намагалися нелегально потрапити до Польщі у Наревці, Міхалові, Кринках, Пласкій та Бобровниках.

На ділянці кордону, що охороняється прикордонною заставою в Кринках, іноземці переходили прикордонну річку Свіслоч.

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«У зоні дії прикордонної застави в Наревці іноземці, невдоволені тим, що не змогли незаконно перетнути кордон, нападали на польські патрулі, кидаючи через загородження гілки дерев», - повідомили польські прикордонники.

Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Прикордонники затримали громадянина Туреччини, який їхав на кордон, щоб забрати звідти нелегальних мігрантів для подальшого перевезення їх углиб Європи.

У вересні цього року у зоні відповідальності Підляського відділу прикордонної служби зафіксовано понад 1,7 тис. спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

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Буферну зону на польсько-білоруському кордоні продовжили ще на 90 днів - подробиці

13 вересня у Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво електронного загородження завдовжки 172 км.

9 вересня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек анонсував продовження терміну дії буферної зони на польсько-білоруському кордоні.

Ділянка польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичі-Церківні та Черемсі, ще 90 днів працюватиме за тими ж правилами, що й зараз.

1 серпня на польсько-білоруському кордоні стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя", в якій були задіяні 17 тисяч військових. Для навчання солдатів на кордон були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

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Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів каміння.

Кордон між цими країнами став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.