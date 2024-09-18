Троє колаборантів із Луганської області під виглядом гуманітарної допомоги цивільному населенню фронтових районів перевозять FPV-дрони для російської армії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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На Луганщині колаборанти перевозили дрони для армії РФ

Євген Кацавалов – очільник окупаційного управління «МНС ЛНР» і двоє його «заступників» – Віталій Кучеров і Роман Кочетов на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Після призначення їх на посади у 2023 році фігуранти почали виконувати вказівки Кремля щодо логістичного забезпечення окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті.

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Зокрема, вони організували переправлення бойових FPV-дронів із Росії загарбникам на передову.

Для маскування військових маршрутів колаборанти здійснювали перевезення БПЛА вантажівками під виглядом гуманітарної допомоги для цивільного населення фронтових районів.

Більше по темі На 15 років посадили агента РФ, який шпигував на оборонному заводі Києва Агент потрапив у поле зору спецслужби РФ через своїх знайомих з Росії, з якими підтримував контакт.

Одночасно такими «гумконвоями» поплічники переправляли військам РФ боєприпаси та військову амуніцію.

Крім того, колаборанти організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників, які російські військові використовують для атак на передові підрозділи Сил оборони України.

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Про це колаборанти часто звітують під час виступів в ефірах російських ЗМІ, де також закликають цивільне населення Луганщини до підтримки війни проти України.

У спецслужбі також зазначили, що «за співпрацю Путін своїм указом присвоїв Кацавалову звання «генерал-лейтенант внутрішньої служби».

Слідчі СБУ на підставі отриманих доказів заочно повідомили всім трьом колаборантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

СБУ скерувала до суду справи щодо колаборантів у "ЛНР" – подробиці

25 липня в.о. головреда газети "Республика" Олександр Бальвас та засновник друкованого видання "ХХІ век" Юрій Юров допомагають окупаційному режиму ще з 2015 року, коли створили офіційний орган "уряду ЛНР" – газету "Республика" й призначили Бальваса в.о. головного редактора.

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Обидва видання зареєстровані в російському "Роскомнадзорі". Ці видання здійснювали інформаційне супроводження окупаційного псевдореферендуму, фіктивних виборів та всіх дій Росії, спрямованих на захоплення території Луганщини та її інтеграцію до Росії.

Ще однією обвинуваченою стала ексчиновниця Новопсковської селищної ради, яка у 2022 році почала працювати на РФ. Вона отримала посаду начальниці відділу культури в російській адміністрації в Новопскові й зайнялася організацією "патріотичних" та "культурно-масових заходів" на підтримку росіян.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.