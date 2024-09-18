Україна та Швейцарія підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів, в межах якого у 2024 - 2028 роках буде надано 58,7 млн франків.
Про це повідомило міністерство цифрової трансформації України.
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Україна і Швейцарія співпрацюватимуть у сфері цифровізації
Меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів підписали віцепрем’єр-міністр з інновацій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.
«Протягом 2024 - 2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків. Проєкти реалізовуватимуть у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа», - йдеться в повідомленні.
У межах меморандуму цифровізація буде продовжена у сферах:
- охорони здоровʼя
- освіти
- електронного нотаріату
- гуманітарного розмінування тощо.
Частина коштів буде спрямована на перезапуск Державної служби статистики.
Також кошти будуть направлені на цифровий розвиток прифронтових громад та на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів.
За весь час співпраці з 2015 року Швейцарія вже виділила понад 30 млн франків на розвиток цифровізації в Україні.
Зокрема, разом з партнерами запущено «Дію», реалізовується реформа Держстату, впроваджується «Мрія», запущено шлюб онлайн і ще десятки електронних сервісів.
У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження
З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.
Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.
У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.