Україна та Швейцарія підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів, в межах якого у 2024 - 2028 роках буде надано 58,7 млн франків.

Про це повідомило міністерство цифрової трансформації України.

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Україна і Швейцарія співпрацюватимуть у сфері цифровізації

Меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів підписали віцепрем’єр-міністр з інновацій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.

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«Протягом 2024 - 2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків. Проєкти реалізовуватимуть у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа», - йдеться в повідомленні.

У межах меморандуму цифровізація буде продовжена у сферах:

охорони здоровʼя

освіти

електронного нотаріату

гуманітарного розмінування тощо.

Частина коштів буде спрямована на перезапуск Державної служби статистики.

Також кошти будуть направлені на цифровий розвиток прифронтових громад та на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів.

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За весь час співпраці з 2015 року Швейцарія вже виділила понад 30 млн франків на розвиток цифровізації в Україні.

Зокрема, разом з партнерами запущено «Дію», реалізовується реформа Держстату, впроваджується «Мрія», запущено шлюб онлайн і ще десятки електронних сервісів.

У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.

Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.

У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.