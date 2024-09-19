У середу представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський повідомив у коментарі для агенції Франс Пресс (AFP), що ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області, і що частина її території залишається під контролем України. В той же час, Москва продовжує заявляти про успіхи в своєму регіоні.
Минулого тижня Кремль стверджував, що йому вдалося відбити кілька сіл в області, але, за словами Дмитрашківського, контрнаступ росіян захлинувся:
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«Вони намагалися атакувати з флангів, але їх зупинено. Ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під нашим контролем. Вони не досягнули успіху».
Однак пізніше один із представників української влади сказав на умовах анонімності, що контрнаступ росіян у Курський області продовжується, і що «говорити про його повний провал ще зарано».
Пункти українського "Плану перемоги" вже майже повністю виписані
Дмитрашківський також повідомив, що на окупованих українськими військами територіях перебуває кілька тисяч російських громадян, і що внаслідок російських обстрілів цього району з кінця серпня загинуло 23 цивільних. «Вони гинуть разом з українськими військовими», – сказав він.
За його словами, місцеві мешканцям заборонено виїжджати [з контрольованих ЗСУ населених пунктів – ред.], але там вони можуть «безперешкодно пересуватися».
«Вони можуть ходити один до одного в гості, збиратися десь, копати картоплю, поратись на городі, – сказав Дмитрашківський. – Сумська облдержадміністрація щотижня виділяє кошти на хліб. Збройні сили забезпечують водою, адміністрація — продуктовими наборами. Там нічого не працює – ні магазини, ні аптеки – нічого».
Єдине, що з цього приводу сказав Кремль, це те, що з Курської області евакуювалися близько 130 000 громадян.
У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський окремо зупинився на своєму новому «плані перемоги», який цього місяця офіційно представить президентові США Джо Байдену на Генасамблеї ООН. У вівторок постійна представниця США при ООН сказала, що Білий дім вже ознайомився з цим планом і вважає його цілком робочим.
Зеленський також підтвердив, що цілі українського плану перемоги будуть обговорюватися на черговому саміті миру в листопаді. Попередній, який відбувся в липні у Швейцарії, приніс мало результатів, адже в ньому не брали участь ні Росія, ні Китай. Цього разу, за його словами, Москва буде запрошена до столу.
Today, there was a lot of work with our foreign affairs team – we’re preparing meetings with partners and negotiations. The priority is not only to implement everything we’ve already agreed upon, especially what’s being delayed at the logistical stage, but also to focus on more… pic.twitter.com/uarQZYCh39— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2024
Угоди між українськими областями і дев’ятьма американськими штатами
Державна інформагенція Укрінформ цитує заступника керівника Офісу Президента Віктора Микиту, який повідомив про завдання Президента: «Маємо завдання від Президента Володимира Зеленського щодо запровадження єдиного, комплексного комунікаційного механізму між регіонами України та регіонами інших країн, зокрема штатами США. Ми повинні системно працювати над тим, щоб налагодити ефективну взаємодію».
На нараді за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Надзвичайного і Повноважного Посла України у США Оксани Маркарової та очільників обласних військових адміністрацій Микита повідомив, що дев’ять українських областей наразі ведуть переговори із представниками американських штатів.
Така ініціатива виглядає дещо недоречною під час війни, оскільки в США штати не можуть самі надавати військову допомогу чи проводити власну зовнішню політику, але вони можуть надавати гуманітарну допомогу, а практика економічних зв’язків між компаніями штатів і зарубіжними компаніями є досить поширеною.
Учасники наради домовилися об’єднати зусилля та створити майданчик для безпосередніх контактів між очільниками ОВА, Міністерством закордонних справ і Посольством України у США.
«Співпраця охоплюватиме культуру, освіту, охорону здоров’я, соціальну та гуманітарну сфери. Окремо буде передбачена взаємодія між університетами, лікарнями, закладами культури, спортивними школами та реабілітаційними центрами», – цитує Укрінформ пресреліз ОП.
Натепер підписані вже чотири меморандуми про співпрацю: між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота. Губернаторами двох із цих штатів є Демократи, а інших двох – Республіканці. Наприклад, губернатор Міннесоти – Тім Волз, який є кандидатом на пост віцепрезидента від Демократичної партії, а губернатор Індіани – Республіканець Ерік Голкоум, який першим із американських губернаторів відвідав Україну після початку повномасштабної війни в 2022 році.
Готується до підписання угода зі штатом Пенсильванія – рідним штатом президента Джо Байдена, який став полем передвиборчих баталій. Цей штат є третім за кількістю українського населення після Нью-Йорка і Каліфорнії.
У Словаччині міністрові закордонних справ доручено підписати двосторонню безпекову угоду з прокремлівським Фіцо
Під час свого першого зарубіжного візиту новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга має непросте завдання від президента Володимира Зеленського: підписати двосторонню безпекову угоду з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Фіцо, який переміг на виборах на антиукраїнській платформі, виступає категорично проти надання Києву військової допомоги з боку ЄС, як і його угорський сусід і колега Віктор Орбан.
Сибіга сказав, що обговорив українську формулу миру з високопосадовцями в Братиславі та попросив їх про співпрацю.
«Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди», – додав він, нагадавши, що Київ уже уклав 26 відповідних угод.
Сибіга закликав Словаччину підтримати членство України в ЄС і НАТО, зазначивши, що «Україна в складі Євросоюзу – у спільних інтересах для Києва та Братислави».
«Я також переконаний, що членство України в НАТО – в інтересах обох наших країн і всієї Європи, адже вестиме до тривкого миру і міцної безпеки, – заявив він у середу на спільній пресконференції зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром. – Розраховуємо на підтримку Братислави».
Бланар, своєю чергою, заявив, що членство України в НАТО «створить ще більше конфліктів».