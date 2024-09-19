У середу представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський повідомив у коментарі для агенції Франс Пресс (AFP), що ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області, і що частина її території залишається під контролем України. В той же час, Москва продовжує заявляти про успіхи в своєму регіоні.

Минулого тижня Кремль стверджував, що йому вдалося відбити кілька сіл в області, але, за словами Дмитрашківського, контрнаступ росіян захлинувся:

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Вони намагалися атакувати з флангів, але їх зупинено. Ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під нашим контролем. Вони не досягнули успіху».

Однак пізніше один із представників української влади сказав на умовах анонімності, що контрнаступ росіян у Курський області продовжується, і що «говорити про його повний провал ще зарано».

Дмитрашківський також повідомив, що на окупованих українськими військами територіях перебуває кілька тисяч російських громадян, і що внаслідок російських обстрілів цього району з кінця серпня загинуло 23 цивільних. «Вони гинуть разом з українськими військовими», – сказав він.

Advertisement

За його словами, місцеві мешканцям заборонено виїжджати [з контрольованих ЗСУ населених пунктів – ред.], але там вони можуть «безперешкодно пересуватися».

«Вони можуть ходити один до одного в гості, збиратися десь, копати картоплю, поратись на городі, – сказав Дмитрашківський. – Сумська облдержадміністрація щотижня виділяє кошти на хліб. Збройні сили забезпечують водою, адміністрація — продуктовими наборами. Там нічого не працює – ні магазини, ні аптеки – нічого».

Єдине, що з цього приводу сказав Кремль, це те, що з Курської області евакуювалися близько 130 000 громадян.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський окремо зупинився на своєму новому «плані перемоги», який цього місяця офіційно представить президентові США Джо Байдену на Генасамблеї ООН. У вівторок постійна представниця США при ООН сказала, що Білий дім вже ознайомився з цим планом і вважає його цілком робочим.

Advertisement

Зеленський також підтвердив, що цілі українського плану перемоги будуть обговорюватися на черговому саміті миру в листопаді. Попередній, який відбувся в липні у Швейцарії, приніс мало результатів, адже в ньому не брали участь ні Росія, ні Китай. Цього разу, за його словами, Москва буде запрошена до столу.