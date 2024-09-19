19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, повідомила САП.
ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка − подробиці
Нардеп обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
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18 вересня Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причини неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук, а також стягнення в дохід держави застави, визначеної як запобіжний захід народному депутату та накладення на нього грошового стягнення.
Захисники обвинуваченого не повідомили суду про місце перебування підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.
Клопотання щодо стягнення застави та зміни запобіжного заходу розглянуть 23 вересня.
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САП просив оголосити в міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка
18 вересня САП просила ВАКС задовольнити клопотання про оголошення в міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" і стягнення в дохід держави 15 млн грн його застави.
Андрій Одарченко, який є обвинуваченим у справі про підкуп колишнього очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, не з’явився до ВАКС, де розглядається його справа.
21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення. А 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.