19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, повідомила САП.

ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка − подробиці

Нардеп обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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18 вересня Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причини неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук, а також стягнення в дохід держави застави, визначеної як запобіжний захід народному депутату та накладення на нього грошового стягнення.

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Захисники обвинуваченого не повідомили суду про місце перебування підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

Клопотання щодо стягнення застави та зміни запобіжного заходу розглянуть 23 вересня.