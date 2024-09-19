19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, повідомила САП.

ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа Андрія Одарченка − подробиці

Нардеп обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

18 вересня Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причини неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук, а також стягнення в дохід держави застави, визначеної як запобіжний захід народному депутату та накладення на нього грошового стягнення.

Advertisement

Захисники обвинуваченого не повідомили суду про місце перебування підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

Клопотання щодо стягнення застави та зміни запобіжного заходу розглянуть 23 вересня.

У Запоріжжі судитимуть колишніх керівників колонії, які вимагали гроші за припинення катувань
Більше по темі

У Запоріжжі судитимуть колишніх керівників колонії, які вимагали гроші за припинення катувань

Колишні начальники вимагали кошти від родичів засуджених за припинення знущань.

САП просив оголосити в міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка

18 вересня САП просила ВАКС задовольнити клопотання про оголошення в міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" і стягнення в дохід держави 15 млн грн його застави.

Андрій Одарченко, який є обвинуваченим у справі про підкуп колишнього очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, не з’явився до ВАКС, де розглядається його справа.

Advertisement

21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення. А 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
САП просить оголосити в міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка Корупція
САП просить оголосити в міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка
Київ Пост
19г тому
СБУ затримала посадовців українського холдингу, які будують завод для кораблів РФ Росія
СБУ затримала посадовців українського холдингу, які будують завод для кораблів РФ
Київ Пост
вер. 13
У Запоріжжі судитимуть колишніх керівників колонії, які вимагали гроші за припинення катувань Корупція
У Запоріжжі судитимуть колишніх керівників колонії, які вимагали гроші за припинення катувань
Київ Пост
вер. 10
Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід Корупція
Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід
За матеріалами Укрінформ
вер. 9
Спонсорований контент
" Попередній Мобільних операторів штрафуватимуть у разі поганого зв’язку під час відключень світла
Далі » Очільник МЗС Польщі запропонував передати окупований Крим під мандат ООН