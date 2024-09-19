Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму, пише Інтерфакс-Україна, цитуючи керівника польського МЗС.
Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН
За його словами, Крим є символічно важливим для російського президента Владіміра Путіна, однак і стратегічно важливим для України, тому домовитися про мир без демілітаризації півострова неможливо.
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"Якщо обидві країни захочуть, то можна було б знайти рішення", − зауважив Сікорський.
Він запропонував передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму після низки перевірок, зокрема тієї, що визначить, хто є законними мешканцями півострова.
Нелегітимні російські вибори в окупованому Криму
9 вересня Європейський Союз заявив, що не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.
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"Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними", − заявило Міністерство закордонних справ України.
10 вересня міністерство закордонних справ Литви засудило так звані російські "вибори" до органів місцевого самоврядування в окупованому Криму та місті Севастополь.