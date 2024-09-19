Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму, пише Інтерфакс-Україна, цитуючи керівника польського МЗС.

Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН

За його словами, Крим є символічно важливим для російського президента Владіміра Путіна, однак і стратегічно важливим для України, тому домовитися про мир без демілітаризації півострова неможливо.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Якщо обидві країни захочуть, то можна було б знайти рішення", − зауважив Сікорський.

Advertisement

Він запропонував передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму після низки перевірок, зокрема тієї, що визначить, хто є законними мешканцями півострова.

Нелегітимні російські вибори в окупованому Криму

9 вересня Європейський Союз заявив, що не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.

Активісти розклеїли проукраїнські постери у Сімферополі
Більше по темі

Активісти розклеїли проукраїнські постери у Сімферополі

Партизани вкотре провели акцію спротиву в тимчасово окупованому Криму.

"Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними", − заявило Міністерство закордонних справ України.

10 вересня міністерство закордонних справ Литви засудило так звані російські "вибори" до органів місцевого самоврядування в окупованому Криму та місті Севастополь.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Банк розвитку Ради Європи може збільшити підтримку житлових проєктів України Європа
Банк розвитку Ради Європи може збільшити підтримку житлових проєктів України
Київ Пост
45хв тому
Польща використає бажання України вступити до Євросоюзу для тиску на Київ Європа
Польща використає бажання України вступити до Євросоюзу для тиску на Київ
Київ Пост
1г тому
Активісти розклеїли проукраїнські постери у Сімферополі Крим
Активісти розклеїли проукраїнські постери у Сімферополі
Київ Пост
23г тому
За серпень у Криму зафіксовано 12 випадків порушення права політв'язнів на здоров'я Крим
За серпень у Криму зафіксовано 12 випадків порушення права політв'язнів на здоров'я
Київ Пост
23г тому
Спонсорований контент
" Попередній ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа-втікача Одарченка
Далі » СБУ схопила зрадника, який наводив російські КАБи на захисників Харківщини