Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові були вилучені мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ.

На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ.

Вони допомагали росіянам відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

Правоохоронці затримали голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та одного з інженерів інституту.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомляє пресцентр СБУ .

Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві, які допомагали Росії відновлювати свої нафтопереробні заводи після атак українських дронів.

Яке покарання загрожує зрадникам

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Advertisement

Четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрила українську компанію, яка допомагає з техобслуговуванням російських кораблів - подробиці

13 вересня СБУ затримала топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи РФ та фінансування російської військової машини.

Організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.

Зокрема, контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ.