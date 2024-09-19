Перейменовані відтепер і населені пункти, назви яких присвячені російським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Зміни відбуваються в разі наявності в назвах символіки російської імперської політики або якщо вони не відповідають стандартам державної мови.

Постанова пропонує перейменувати чотири райони, 10 міст, 56 селищ і 262 сіл Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.

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Верховна Рада України ухвалила постанову №12403 про перейменування 328 населених пунктів та районів, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Що зробила Верховна Рада 19 вересня

19 вересня Верховна Рада України також прийняла Закон про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр".

Законопроєкт №11063-д підтримали 267 депутатів.

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Проти проголосували четверо, 21 нардеп утримався, а ще 40 не голосували.

У цей день Верховна Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Натомість її перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

4 вересня Верховна Рада України не підтримала відкликання народної депутатки Мар‘яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки.

124 з 233 народних обранців із фракції "Слуга народу" проголосували "за".

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.