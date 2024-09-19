Добровольці з Башкортостану, які воюють на боці України, підрозділ «Башкорт», захопили російську БМП-3 і полонили її екіпаж, повідомляє державний проєкт для добровільної здачі росіян в полон “Хочу жить” у четвер, 19 вересня.

Росіяни обурені тим, що їх взяли у полон башкири

Зазначається, що це викликало невдоволення російських військових, адже їх полонили представники національних меншин, яких вони традиційно вважають «людьми другого сорту».

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Як зазначає проєкт “Хочу жить”, “зараз ситуація докорінно змінилася не на краще для них”. Відповідне відео опубліковане в Телеграм.

Російська влада використовує представників корінних народів: башкирів, бурятів, татар, якутів та інших, як витратний матеріал у війні проти України.

Тому автори тексту закликають ці народи уникати служби в російській армії та боротися за свою свободу на боці, що протистоїть російській агресії.

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Співпраця між ротою «Башкорт» та проєктом "Хочу жить"

Проєкт «Хочу жити» співпрацює з підрозділом «Башкорт», підтримуючи башкирів, готових боротися за власну свободу зі зброєю в руках.

Для цього проєкт і рота підписали Меморандум про співпрацю.

Співпраця в межах меморандуму передбачає взаємодію щодо жителів Башкортостану, які перебувають у полоні, а також загиблих і зниклих безвісти башкирів в Україні.

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Окрім гуманітарної допомоги, проєкт «Хочу жити» підтримуватиме тих жителів Башкирії, які бажають приєднатися до підрозділу «Башкорт».

Проєкт також має можливості для організації спеціальних операцій, щоб допомогти людям дістатися на територію України, не лише перетинаючи лінію фронту або російсько-український кордон, а й через треті країни.

Башкортостан, або Башкирія, — це республіка в Росії, розташована на сході європейської частини, в районі Уралу. Столиця республіки — місто Уфа. Башкортостан має значну автономію і є місцем проживання корінного народу — башкирів, а також інших національностей.