Німеччина передала Україні 22 бойових танків Leopard 1A5 (у співпраці з Данією) , більш ніж 60 000 боєприпасів 155-мм калібру та 10 кулеметів MG3.
Про це повідомили на сайті федерального уряду Німеччини.
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Україна отримала чергову партію німецьких танків - що відомо
Також німецькі партнери передали Україні 22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP), 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 1 гусеничний всюдихід Warthog та три зенітні установки Gepard із запчастинами.
На озброєння української армії ще надіслали:
- по 2 радіолокаційні радари TRML-4D, захисні системи AMPS для гелікоптерів та автомобілі для охорони кордону
- 61 000 снарядів 155-мм калібру
- 30 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами
- по 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN та безпілотних надводних апаратів
- 12 розвіддронів SONGBIRD
- по 6 дронів Hornet XR та машин розмінування WISENT 1
- 3 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами
- 1 інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження
- 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
- 8 вантажівок Zetros
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами
- 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
З початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби з власних складів на суму близько 5,2 млрд євро.
Допомога Україні від Німеччини − що треба знати
17 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що німецький уряд надішле Україні ще 100 млн євро зимової допомоги.
"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже електроенергії, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", − наголосила вона.
Банк розвитку Ради Європи може збільшити підтримку житлових проєктів України
6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні. Йшлося про додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями. 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.
Надаватимуться й Stinger, Skynex, а також САУ Gepard (60 одиниць), і передача цих озброєнь буде продовжена – плани розроблені до 2026 року.
Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.
Норвегія та Німеччина передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.