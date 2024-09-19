Німеччина передала Україні 22 бойових танків Leopard 1A5 (у співпраці з Данією) , більш ніж 60 000 боєприпасів 155-мм калібру та 10 кулеметів MG3.

Про це повідомили на сайті федерального уряду Німеччини.

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Україна отримала чергову партію німецьких танків - що відомо

Також німецькі партнери передали Україні 22 броньованих автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP), 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 1 гусеничний всюдихід Warthog та три зенітні установки Gepard із запчастинами.

На озброєння української армії ще надіслали:

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по 2 радіолокаційні радари TRML-4D, захисні системи AMPS для гелікоптерів та автомобілі для охорони кордону

61 000 снарядів 155-мм калібру

30 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами

по 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN та безпілотних надводних апаратів

12 розвіддронів SONGBIRD

по 6 дронів Hornet XR та машин розмінування WISENT 1

3 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами

1 інженерну броньовану машину Dachs із запчастинами

матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження

112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

8 вантажівок Zetros

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами

1 млн патронів до вогнепальної зброї.

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби з власних складів на суму близько 5,2 млрд євро.

Допомога Україні від Німеччини − що треба знати

17 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що німецький уряд надішле Україні ще 100 млн євро зимової допомоги.

"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже електроенергії, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", − наголосила вона.

Більше по темі Банк розвитку Ради Європи може збільшити підтримку житлових проєктів України У 2024 році завдяки фінансовій підтримці Банку майже 3 тис. постраждалих внаслідок збройної агресії, зможуть придбати власну оселю.

6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні. Йшлося про додаткові системи IRIS-T і САУ ближчими місяцями. 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 Україна отримає цього року та ще 6 – наступного.

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Надаватимуться й Stinger, Skynex, а також САУ Gepard (60 одиниць), і передача цих озброєнь буде продовжена – плани розроблені до 2026 року.

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.

Норвегія та Німеччина передадуть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення протиповітряної оборони.