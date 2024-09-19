Ізраїльські літаки почали бомбити південну частину Лівану. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що запобігла спробі вбивства під керівництвом Ірану.

Атака Ізраїлю по Лівану 19 вересня - що відомо

Видання Reuters повідомляє, що військові літаки Ізраїлю завдали ударів по селах на півдні Лівану вночі.

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Джерело з органів безпеки та телеканал "Хезболли" al-Manar TV зазначили, що авіаудари поблизу кордону почалися знову відразу після полудня.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав Раду безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) бути чіткими у своїй позиції, щоб зупинити те, що він назвав "агресією" Ізраїлю та "технологічною війною" проти його країни.

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Водночас представники Ізраїлю кажуть, що конфлікт із "Хезболлою", як і його війна в секторі Гази проти ХАМАСу, - частина ширшої регіональної конфронтації з Іраном, який спонсорує обидві групи, а також збройні рухи в Сирії, Ємені та Іраку.

Більше по темі Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії Водночас він заявив, що постачання могли відбуватися до початку його каденції.

У Лівані знову вибухнула техніка - подробиці

17 і 18 вересня спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

Внаслідок кібератак є поранені та понад 200 поранених.

18 вересня кілька вибухів прогриміло на місці похорону трьох членів угруповання «Хезболла» і дитини.