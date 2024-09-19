Ізраїльські літаки почали бомбити південну частину Лівану. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що запобігла спробі вбивства під керівництвом Ірану.

Атака Ізраїлю по Лівану 19 вересня - що відомо

Видання Reuters повідомляє, що військові літаки Ізраїлю завдали ударів по селах на півдні Лівану вночі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Джерело з органів безпеки та телеканал "Хезболли" al-Manar TV зазначили, що авіаудари поблизу кордону почалися знову відразу після полудня.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав Раду безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) бути чіткими у своїй позиції, щоб зупинити те, що він назвав "агресією" Ізраїлю та "технологічною війною" проти його країни.

Advertisement

Водночас представники Ізраїлю кажуть, що конфлікт із "Хезболлою", як і його війна в секторі Гази проти ХАМАСу, - частина ширшої регіональної конфронтації з Іраном, який спонсорує обидві групи, а також збройні рухи в Сирії, Ємені та Іраку.

Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії
Більше по темі

Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії

Водночас він заявив, що постачання могли відбуватися до початку його каденції.

У Лівані знову вибухнула техніка - подробиці

17 і 18 вересня спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

Внаслідок кібератак є поранені та понад 200 поранених.

18 вересня кілька вибухів прогриміло на місці похорону трьох членів угруповання «Хезболла» і дитини.

Advertisement

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Лівані знову вибухнули пейджери та інша техніка: понад 100 поранених Близький Схід
У Лівані знову вибухнули пейджери та інша техніка: понад 100 поранених
За матеріалами Укрінформ
1д тому
У кишенях бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери Близький Схід
У кишенях бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери
Київ Пост
1д тому
Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії Росія
Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії
Київ Пост
2д тому
Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС Росія
Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС
Київ Пост
вер. 16
Спонсорований контент
" Попередній Україна не дозволить Росії підірвати мир і безпеку в Молдові – Сибіга
Далі » Росія вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах: є загиблий та поранені