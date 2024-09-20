Ізраїль планував операцію з підриву пейджерів у Лівані щонайменше 15 років, повідомив телеканал ABC із посиланням на власне джерело в американській розвідці.

Ізраїль планував операцію з підриву пейджерів Хезболли в Лівані

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів, за даними ABC, вважає подібні операції надто небезпечними для цивільних, тому не застосовує їх у своїй практиці.

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До створення пейджерів із вибухівкою Ізраїль залучив підставні компанії, повʼязані з ізраїльськими розвідниками, які прикривали справжнього виробника пейджерів. Деякі працівники підприємств не підозрювали, на кого вони працюють.

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Однією з компаній була зареєстрована в Угорщині BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані, хоча пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була торговим посередником.

Більше по темі У Лівані знову вибухнули пейджери та інша техніка: понад 100 поранених Електронні пристрої вибухнули на місці похорону трьох членів угруповання «Хезболла» і дитини, які загинули внаслідок вибуху вчора.

Підрив пейджерів у кишенях бойовиків "Хезболли" − що відомо

Спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла". Пристрої змінили на стадії виробництва. В них вбудували плату з 3 грамами вибухівки, яка активувалася в момент отримання закодованого повідомлення.

Унаслідок вибухів загинули щонайменше дев’ять осіб і постраждали близько 3 тис., зокерма й бойовики угруповання та іранський посланник у Бейруті.

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18 вересня Ліван повідомив про черговий вибух пейджерів та інших телекомунікаційних пристроїв. Внаслідок кібератак є поранені та загиблий. У Бейруті вибухнули рації, якими користуються члени угруповання.

Кілька вибухів прогриміли на місці поховання трьох членів угруповання "Хезболла" і дитини, які загинули внаслідок попереднього підриву пейджерів.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще понад 100 зазнали поранень.