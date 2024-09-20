Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що ВР пропонує покласти відповідальність на власників Телеграм-каналів у вигляді розкриття анонімності користувачів.

Зокрема, це стосується авторів, які розповсюджують російську пропаганду, розповів він у коментарі кореспонденту Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ВР розробляє кейс для деанонімізації авторів Телеграм-каналів

Як зазначив Юрчишин, одна з ідей - покласти відповідальність у вигляді деанонімізації, якщо користувачі порушують певні кримінальні статті у соціальних медіа.

Advertisement

"Тобто ми не говоримо про повну деанонімізацію. Але якщо анонімні користувачі починають займатися розповсюдженням, зокрема, російської пропаганди, то звісно, тоді ми будемо вимагати від соціальних мереж деанонімізувати саме цих користувачів", - сказав він.

Юрчишин уточнив, що зараз перед Верховною Радою постало завдання напрацювати таке рішення, яке б водночас відповідало європейському Закону про цифрові послуги (Digital Service Act), відповідало на безпекові виклики у країні та підготувало користувачів соціальних мереж до змін.

Парламентарій також зазначив, що рішення щодо соцмереж можуть бути ухвалені на рівні інших структур, зокрема, Ради національної безпеки та оборони.

Advertisement

"Я маю інформацію, що Рада національної безпеки та оборони в цьому плані працює. Йдеться, зокрема, про напрацювання рекомендацій для органів державної влади щодо використання тих чи інших соціальних мереж на робочих місцях", - сказав Юрчишин.

Голова комітету додав, що можливе регулювання розповсюджуватиметься на всі соціальні мережі, не лише на Телеграм.

"Що стосуватиметься Телеграму, скоріш за все, стосуватиметься й інших соціальних мереж, бо регулювання буде поширюватися на всі соціальні мережі", - сказав він.

Водночас Юрчишин наголосив, що про заборону жодних соцмереж не йдеться.

Advertisement

"Верховна Рада не має повноважень забороняти щось. Ми можемо санкціонувати певні соціальні мережі, як це було з «Однокласниками» чи в «ВКонтакте», але для цього потрібно рішення РНБО, введене в дію указом Президента.

ВР в цьому випадку може дати лише матеріал для цього, як і СБУ, як і Нацполіція, але не більше. Тому закон про заборону точно не на порядку денному, та і в принципі не може бути", - додав він.

Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України

7 вересня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Telegram загрожує національній безпеці України.

Водночас очільник ГУР не підтримує ідею повного закриття чи блокування Telegram в Україні та пропонує «офізичити» усі телеграм-канали.

"Якщо ти хочеш віщати якісь новини - будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає в місті Москва.

Advertisement

Чи за якимось громадянином України. І тоді є відповідальність особиста у людини за те, що вона там розміщає", - пояснював керівник ГУР.