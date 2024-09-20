Державне агентство із закупівель озброєнь Південної Кореї (DAPA) запустило підрозділ для розробки, управління та сертифікації мікросхем, пише Yonhap.

Навіщо Південна Корея почала розробку вітчизняних чипів для бойових систем

Підрозділ із виробництва збройових чипів працюватиме в місті Теджон, адміністративному центрі центральної провінції Чхунчхон-Намдо, де розміщена низка інших науково-технічних дослідницьких установ DAPA.

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Сеул очікує, що власне виробництво мікросхем дасть змогу значно прискорити створення в країні передових видів озброєння та зменшити залежність від іноземних закупівель.

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Керівник DAPA Сок Чон Гун на церемонії відкриття нової дослідницької установи наголосив, що виробництво цих елементів у Південній Кореї є надзвичайно важливим завданням не лише для економіки, а й для нацбезпеки.

"Об’єднання пілотованих і безпілотних систем, оснащених технологією штучного інтелекту, по своїй суті є набором напівпровідників, і в міру розвитку зброї попит на оборонні напівпровідники зростатиме в геометричній прогресії", – пояснив Сок.

Токіо та Сеул зміцнять співпрацю з НАТО через загрозу від зв’язків Росії з КНДР

11 липня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли зміцнити безпекове співробітництво з НАТО на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

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Останні дії РФ та КНДР, за словами Юн Сук Йоля, викликають серйозне занепокоєння не лише в Азії, а й в усьому світі.

Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила до Росії 9 липня.

19 червня Президент РФ Владімір Путін відвідав Пхеньян. Там лідери КНДР та РФ підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.