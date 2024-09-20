Російські добровольці, які до війни були цивільними, але після її початку стали до лав збройних сил РФ, становлять найбільшу категорію втрат російської армії на полі бою від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, пише BBC, аналізуючи дані про загиблих в Україні росіян.

Журналісти встановили імена 70 112 російських військових, які загинули в Україні, хоча вважається, що фактична кількість значно більша. Деякі сім’ї не повідомляють публічно подробиці загибелі своїх родичів. Окрім цього, до аналізу не увійшли ті, чиї імена не змогли перевірити, або ж ополченці з окупованих Росією Донецька та Луганська, повідомила ВВС у п'ятницю, 20 вересня.

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Кількість загиблих серед добровольців, які пішли на війну після початку повномасштабного вторгнення, тепер перевищує інші групи і становить 13 781 осіб (20%).

Раніше найбільше загиблих було серед колишніх ув'язнених, які воювали в обмін на помилування, але тепер вони становлять 19% від загальної кількості смертей. Мобілізовані військовослужбовці – громадяни, призвані на бойові дії – складають 13%.

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З жовтня минулого року щотижнева кількість загиблих серед добровольців постійно перевищувала 100 осіб. За кілька окремих тижнів було зафіксовано понад 310 смертей добровольців, йдеться в публікації ВВС.

Видання також згадує історію Ріната Хусніярова, що стала типовою для добровольців-росіян. Він був із Уфи в Башкортостані, працював на двох роботах – у трамвайному депо і на фанерному заводі, щоб прогодувати себе, і у 62 роки підписав контракт із російським Міноборони. Але після того, як вирушив на війну проти України, прожив менше трьох місяців.

Більшість загиблих росіян, які добровільно пішли на війну, були віком від 42 до 50 років, а найстаршому був 71 рік. Загалом на війні загинуло 250 російських добровольців старше 60 років.

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Солдати повідомили ВВС, що збільшення кількості втрат серед добровольців частково пов'язане з тим, що їх часто кидають у найскладніші райони бойових дій, зокрема в Донецькій області. Там вони складають основну частину підкріплення для виснажених підрозділів на передовій.

Згідно з аналізованими даними, більшість чоловіків, які підписують контракти для участі у війні, походять з невеликих міст у регіонах Росії, де важко знайти стабільну й добре оплачувану роботу. Більшість добровольців приєдналися добровільно, хоча в Чечні деякі повідомляли правозахисникам і адвокатам про примус і погрози. Також частина добровольців зазначила, що не знала, що їхні контракти не мали визначеного терміну дії.

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Як пише ВВС, зарплати в армії можуть бути в п'ять-сім разів вищими за середню заробітну плату в бідніших регіонах Росії. Хоча в соцмережах можна неодноразово побачити пости росіян про невиплату обіцяної зарплати.

Окрім цього, військовослужбовці отримують додаткові соціальні пільги, такі як безкоштовний догляд за дітьми та податкові пільги. Одноразові виплати для тих, хто підписує контракт, також неодноразово зростали в багатьох регіонах країни, що робить службу привабливішою для багатьох росіян.

Москвичам пропонують $22 000, щоб вони воювали в Україні

Наприкінці липня мер Москви Сергій Собянін пропонував запровадити одноразову премію у розмірі 1,9 мільйона рублів (близько $22 000) для москвичів, які підуть служити в армії РФ.

У його заяві сказано, що кожен, хто скористається цією пропозицією, матиме можливість заробити до 5,2 мільйона рублів ($59 600) протягом першого року служби.

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Крім того, охочі воювати в Україні можуть отримати одноразові грошові виплати від $5 690 до $11 390 за поранення, «залежно від тяжкості», а сім'ї загиблого солдата можуть виплатити $34 150.

Водночас влада Москви запевнила, що збереже всі раніше запроваджені заходи підтримки учасників так званої “СВО”.

Зокрема, щомісячну виплату військовим з Москви розміром 50 тисяч рублів (близько $580).

Раніше губернатор Ярославської області Росії оголосив про нову ініціативу, яка передбачає виплату 100 000 рублів (близько $1150) кожному, хто приведе друга до військкомату. Однак лише після того, як друг підпише контракт із Міністерством оборони РФ.