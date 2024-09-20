Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у підрозділи Збройних сил України всюдихід-амфібію «ТАХА», який здатний працювати на будь-якій місцевості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Всюдихід-амфібія «ТАХА» - що відомо

Українські інженери розробили машину, яка здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.

Advertisement

Також всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

«ТАХА» долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги.

Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів.

Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год.

Всюдихід має кілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.

"Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і харчів у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися", - зазначили у МОУ.

Advertisement

До експлуатації в ЗСУ допустили металошукач "Хортич" українського виробництва - подробиці

18 вересня Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".

Він важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.

Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.