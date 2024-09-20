Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у підрозділи Збройних сил України всюдихід-амфібію «ТАХА», який здатний працювати на будь-якій місцевості.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Всюдихід-амфібія «ТАХА» - що відомо
Українські інженери розробили машину, яка здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.
Також всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.
«ТАХА» долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги.
Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.
Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів.
Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год.
Всюдихід має кілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.
"Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і харчів у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися", - зазначили у МОУ.
До експлуатації в ЗСУ допустили металошукач "Хортич" українського виробництва - подробиці
18 вересня Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".
Він важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.
Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.